Daseinsvorsorge

Der Staat hat sich aus vielen Bereichen zurückgezogen. So wurden Krankenhäuser zunehmend privatisiert und das Gesundheitssystem auf mehr Wirtschaftlichkeit getrimmt. Die Corona-Pandemie hat aber insbesondere die Schwächen bei der Digitalisierung für viele spürbar gemacht. Zugang zu 50-MBit-Breitband-Internet sollten spätestens 2018 alle Haushalte haben. Doch ländliche Gebiete sind weiter abgehängt.

Öffentliche Krankenhäuser NaN

Kita-Ausbau NaN

Sozialwohnungen NaN

Haushalte mit min. 50 mbit/s NaN %

In den Städten mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Doch für die finanziell Schwächsten entstand kaum neuer. Im Gegenteil: Fast eine Million Sozialwohnungen gingen verloren. In den Kita-Ausbau hat Deutschland jedoch kräftig investiert - auch wenn vielerorts die Wartelisten auf einen Platz noch lang sind. Heute gehen immerhin dreimal so viele Kinder unter drei Jahren in die Kita als zu Beginn der Ära Merkel.