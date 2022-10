Die Zahl von 2,3 Tonnen pro Kopf im Jahr 2030 ist eine durchschnittliche, globale Angabe, die nicht weiter differenziert. Doch die Menschen leben nicht unter gleichen Bedingungen. In Wirklichkeit gibt es sowohl innerhalb als auch zwischen verschiedenen Staaten große Unterschiede, wie viel Treibhausgase der Alltag verschiedener Menschen verursacht. Deswegen ergeben sich unterschiedliche Budget-Werte, wenn man diese Unterschiede in Berechnungen mit einfließen lässt.



So kann man das globale Restbudget, was nach der Verabschiedung des Pariser Abkommens Ende 2015 noch vorhanden war, nach den damaligen Einwohner*innenzahlen auf Staaten aufteilen. Wenn man davon die bisherigen jährlichen konsumbasierten Emissionen der Menschen in Deutschland abzieht (ab 2016 bis 2019 - das ist der letzte verfügbare Datenstand), bliebe uns ein Restbudget, das bei gleichmäßigem CO 2 -Einsparen ab 2020 überhaupt nur bis 2026 reicht. Da davon auszugehen ist, dass die Emissionen 2020 und 2021 nicht stark genug gesunken sind, ist das Budget in Wirklichkeit sogar vermutlich noch früher zu Ende. Die 2,3 Tonnen CO 2 pro Kopf entprechen hierzulande also dem Soll für spätestens 2024 statt 2030 - weil die Fußabdrücke in Deutschland bisher höher waren als im globalen Durchschnitt.



Diese vereinfachte Berechnung geht allerdings von einem linearen Emissionspfad statt komplexer modellierter Pfade aus und berücksichtigt nur reines CO 2 und keine anderen Treibhausgase (s. "Was bedeutet CO 2 e und was sind CO 2 -Äquivalente?"). Deswegen sind diese Zahlen für Deutschland zwar als annäherungsweise vergleichbare Schätzung, aber nicht als exakte Entsprechung der UN-Berechnungen zu globalen Pro-Kopf-Budgets zu verstehen.