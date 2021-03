Atomkraftwerke und -reaktoren weltweit und ihre jährliche Energieproduktion in Gigawattstunden

Als "in Betrieb" sind Atomkraftwerke und Reaktoren berücksicht, die im jeweiligen Jahr ganz oder teilweise Strom ins Netz eingespeist haben – reine Forschungsreaktoren ohne Stromproduktion für die Allgemeinheit jedoch nicht. Auf der Karte sind Standorte der Atomkraftwerke mit einem Punkt farblich markiert. Per Klick/Tab zeigt ein Infofenster die Anzahl und den Betriebstatus der dort vorhandenen Reaktorblöcke.



Ein Standort gilt als "außer Betrieb", wenn das ganze Jahr lang sämtliche seiner Reaktoren nicht mehr am Netz waren; also im Jahr nach der letzten Abschaltung. So färbt sich der Punkt für Fukushima Daiichi erst 2014 rot. Mit "geplant / im Bau" sind Standorte markiert, für die es konkrete Bauplanungen gibt oder wo die Bauarbeiten bereits begonnen haben.



Quellen: International Atomic Energy Agency (IAEA), Wikipedia/Wikidata (geplante Reaktoren und Koordinaten)



Nicht alle Reaktoren weltweit sind durch diese Quellen erfasst. So gibt es zu Atomkraftwerken in Nordkorea keine genaueren Angaben zu Ort und Leistung.