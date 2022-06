Wedeln Sie die Hitze weg – mit dem Klima-Fächer!

Quelle : Deutscher Wetterdienst (DWD) Die Klimastreifen basieren auf den Durchschnittstemperaturen in den Sommermonaten (Juni, Juli, August) seit 1900 in Deutschland. Jeder Streifen steht für ein Jahr: Rot steht für überdurchschnittliche warme Sommer und Blau für kühlere. Für jeden Ort werden dabei die drei am nächsten gelegenen Meßstationen im Umkreis von 80 Kilometern berücksichtigt.Die Darstellung der Klimastreifen geht auf die "Warming Stripes" des Klimatologen Ed Hawkins zurück. Er will damit Nichtwissenschaftlern ein intuitives Verständnis der Globalen Erwärmung vermitteln. Klimastreifen für die ganze Welt und Länder weltweit veröffentlicht Hawkins unter showyourstripes.info