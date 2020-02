Was die Wahlkarte zeigt

Die Gewinnerkarte (Starteinstellung) zeigt, wie die Hamburger bei der Bürgerschaftswahl gestimmt haben – in allen Wahllokalen der Stadt und zusätzlich auf Stadtteilebene. Diese sind eingefärbt nach der Partei mit den meisten Stimmen (Landesliste, gesamt): je dunkler die Farbe, desto stärker das Ergebnis. Dort, wo sich ein Patt ergeben hat, bleibt das Gebiet weiß. Per Klick/Tap auf die Bereiche oder per Adress-Suche erscheinen sämtliche Ergebnisse des betreffenden Wahllokals oder des Stadtteils – für jede der 15 Parteien.

Auf Ebene der Wahllokale werden Stimmbezirke angezeigt - Gebiete für die jeweils ein Wahllokal zuständig ist. Die Stimmen von Briefwählern sind in dieser Ansicht nicht enthalten, da sie auf einer höheren geografischen Ebene ausgezählt werden. In der Stadtteilansicht sind dagegen alle Stimmen enthalten: aus den Wahllokalen und die der Briefwähler. Um die Briefwahlstimmen zweifelsfrei zuzuordnen, hat das Landeswahlamt einige Stadtteile für die Auswertung zusammengeliegt (90 Wahlgebiete statt 104 Stadtteile). Um welche es sich handelt, wird im Infofenster sichtbar.

In der Legende ("So hat Hamburg gewählt") ist das Zweitstimmen-Ergebnis für ganz Hamburg aufgelistet. Neben der Gewinnerkarte können Hochburgen-Karten der stärksten Parteien aufgerufen werden: In welchen Wahllokalen haben SPD und Grüne die meisten Stimmen geholt? Wo war die AfD besonders stark? Welche Gegend ist Hamburgs Linken-Hochburg? Und wo können CDU und FDP noch punkten? Mit den Buttons unter der Karte aktivieren Sie die speziellen Karten für die einzelnen Parteien.

Die Wahlergebnisse stammen vom Landeswahlamt Hamburg. Die Karte stellt das Ergebnis der offiziellen Schnellauszählung vom Wahlsonntag dar. Dabei wurden zunächst nur die Parteistimmen (Landesliste gesamt) ausgezählt. Sie sind ausschlaggebend für die Sitzverteilung in der Bürgerschaft nach Partei-Anteilen. Die Wahlvorstände zählen für die Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses die Landeslisten- und die Wahlkreislisten-Stimmzettel noch vollständig aus.