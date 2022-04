Klima- und andere Modelle (z.B. Landnutzungsmodelle) versuchen, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zu simulieren. Dabei handelt es sich aber immer um Annäherungen, und entspricht nie genau der Realität. Bei Modelldaten aus der Vergangenheit decken diese sich meistens nicht perfekt mit dem, was tatsächlich stattgefunden hat und gemessen wurde (z.B. Anzahl von Stürmen, aufgezeichnete maximale Tagestemperaturen, etc.) und müssen deswegen mit historischen Messwerten abgeglichen werden. Für Zukunftsprojektionen muss man außerdem entscheiden, von was für Entwicklungen beim weltweiten CO 2 -Ausstoß man ausgeht (s. Was sind RCP-Szenarien?). Sowohl für historische als auch zukünftige Werte bildet man meistens den Durchschnitt aus möglichst vielen Modellen, sodass sich die verschiedenen Neigungen der einzelnen Modelle (etwas zu unter- oder überschätzen, z.B. in einer bestimmten Region oder bei einem bestimmten Faktor) ausgleichen. Außerdem werden die Modelle laufend weiterentwickelt, sodass die neuesten Klimamodelle (z.B. CMIP6-Modelle, die für den nächsten Bericht des Weltklimarats IPCC verwendet werden) zuverlässiger sind, als ältere.