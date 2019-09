Was die Wahlkarte zeigt

Die Karte zeigt, wie in Brandenburg am 1. September 2019 bei der Langtagswahl gestimmt wurde – in den allen Städten und Gemeinden des Landes. Diese sind eingefärbt nach der Partei mit den meisten Stimmen: je dunkler die Farbe, desto stärker das Ergebnis. Dort, wo sich ein Patt ergeben hat, bleibt das Gebiet weiß. Per Klick/Tap auf die Bereiche oder per Adress-Suche erscheinen sämtliche Ergebnisse der betreffenden Gemeinde oder der betreffenden Stadt – mit jeder Zweitstimme, jeder Partei.

In der Legende ("So hat Brandenburg gewählt") ist das Ergebnis für das ganze Bundesland aufgelistet. Neben der Gewinnerkarte gibt es Hochburgen-Karten der stärksten Parteien: Wo gab es einen Rechtsruck? Wo waren die Grünen oder Linken besonders stark? Und wo können die Volksparteien noch punkten? Mit den Buttons unten aktivieren Sie die speziellen Karten für die einzelnen Parteien.

Die Wahlergebnisse stammen vom Landeswahlleiter Brandenburg/Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.