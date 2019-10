Bei der Landtagswahl in Thüringen sind die Parteien der Mitte zwischen Linken und AfD aufgerieben worden. So war die Wahl auch ein Duell zwischen links und rechts. Die AfD hat ihren Höhenflug in Ostdeutschland fortgesetzt. Im Vergleich zur Landtagswahl 2014 konnte die Partei mit Rechtsaußen-Kandidat Björn Höcke ihr Ergebnis mehr als verdoppeln. Mit 23,4 Prozent ist sie zweitstärkste Kraft geworden - wie zuvor bereits in Sachsen und Brandenburg. In 237 der 664 Gemeinden wurden die Rechtspopulisten Wahlsieger nach Zweitstimmen – mit einem Anteil von bis zu 62,7 Prozent in der kleinen Gemeinde Paska (108 Einwohner) im Saale-Orla-Kreis.

Auf der anderen Seite wirkte der Ramelow-Effekt mit einem Rekord-Ergebnis für die Linke. Mit dem amtierenden Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow, als Spitzenkandidaten ist die Linke erstmals stärkste Partei bei einer Landtagswahl geworden. Bei der Europawahl vor fünf Monaten waren es in Thüringen gerade einmal 13,8 Prozent, nun sind es 31 Prozent. Ähnlich wie in Brandenburg und Sachsen wurde die führende Regierungspartei offensichtlich auch als Gegenpol zum Erstarken der AfD wahrgenommen und bekam einen Amtsinhaberbonus. In 243 Städten und Gemeinden ist die Linke nun die Nummer eins - allen voran im Wintersportort Oberhof, wo fast jeder Zweite Ramelows Linke wählte (44,3 Prozent).

Die Karte zeigt, wo die Linke stärker als die AfD ist (304 Städte und Gemeinden) - und in welchen sie weniger Stimmen als die Rechtspopulisten bekommen hat (350). In zehn Gemeinden sind beide exakt gleichauf (grau auf der Karte). AfD-Landeschef Höcke verpasste das Direktmandat in seinem Wahlkreis Eichsfeld I. In seinem Wohnort Bornhagen wurde die AfD aber stärkste Kraft (36,0 Prozent). Ramelow wurde in seinem Wahlkreis Erfurt III mit deutlichem Vorsprung direkt gewählt (42,1 Prozent der Erststimmen). Wie alle anderen Parteien abgeschnitten haben, verdeutlicht dagegen unsere interaktive Wahlkarte mit sämtlichen Ergebnissen der Gemeinden. Dort ist die Gewinnerkarte auch vielerorts schwarz: Die CDU hat noch in 171 Gemeinden die meisten Stimmen - andere Gewinnerfarben gibt es allerdings nicht.